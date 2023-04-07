«Интер» на последних минутах упустил победу над «Салернитаной»

Завершился матч 29-го тура чемпионата Италии, в котором «Интер» в гостях не смог обыграть «Салернитану». Игра завершилась вничью – 1:1.

Счёт на шестой минуте игры открыл немецкий защитник «нерадзурри» Робин Госенс с передачи Ромелу Лукаку. Минимальное преимущество команда Симоне Индзаги сохраняла до 90-й минуты, когда Антонио Кандрева с передачи Булайе Диа восстановил равновесие. Точный удар 36-летнего ветерана, четыре сезона проведшего в «Интере», принёс хозяевам одно очко и не позволил его бывшей команде обойти «Милан».

После 29 матчей «Интер» занимает четвёртое место в турнирной таблице Серии А, в его активе 51 очко, столько же у «Милана», который опережает соседей по дополнительным показателям и сыграл на один матч меньше. В субботу команда Индзаги может выпасть из топ-4, если «Рома» в гостях обыграет «Торино».