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«Интер» на последних минутах упустил победу над «Салернитаной»

«Интер» на последних минутах упустил победу над «Салернитаной»
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Завершился матч 29-го тура чемпионата Италии, в котором «Интер» в гостях не смог обыграть «Салернитану». Игра завершилась вничью – 1:1.

Счёт на шестой минуте игры открыл немецкий защитник «нерадзурри» Робин Госенс с передачи Ромелу Лукаку. Минимальное преимущество команда Симоне Индзаги сохраняла до 90-й минуты, когда Антонио Кандрева с передачи Булайе Диа восстановил равновесие. Точный удар 36-летнего ветерана, четыре сезона проведшего в «Интере», принёс хозяевам одно очко и не позволил его бывшей команде обойти «Милан».

После 29 матчей «Интер» занимает четвёртое место в турнирной таблице Серии А, в его активе 51 очко, столько же у «Милана», который опережает соседей по дополнительным показателям и сыграл на один матч меньше. В субботу команда Индзаги может выпасть из топ-4, если «Рома» в гостях обыграет «Торино».

Италия - Серия А. 29-й тур
07 апреля 2023, пятница. 18:00 МСК
Салернитана
Салерно
Окончен
1 : 1
Интер М
Милан
0:1 Госенс – 6'   1:1 Кандрева – 90'
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