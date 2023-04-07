Руководство «ПСЖ» больше не хочет видеть трио Месси-Мбаппе-Неймар в команде — RMC Sport
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Мощная атакующая тройка «ПСЖ» в лице Лионеля Месси, Неймара и Килиана Мбаппе, вероятно, будет расформирована в ближайшее трансферное окно. Руководство парижского клуба больше не хочет видеть эту троицу вместе в своей команде. Об этом сообщает RMC Sport.
Причины такого решения не называются, но ранее неоднократно сообщалось, что отношения между «ПСЖ» и Месси ухудшились: футболист по-прежнему не продлил с командой контракт, истекающий в конце сезона. Мбаппе остался недоволен последним рекламным роликом от парижан, а Неймар продолжает получать травмы на регулярной основе, не позволяя рассчитывать на него в важных матчах.
Месси, Мбаппе и Неймар издеваются над Хакими на тренировке «ПСЖ». Видеоролик:
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