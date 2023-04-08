Дмитрий Парфёнов: молодым спартаковцам не надо стесняться проявлять лидерские качества

Бывший защитник «Спартака» и «Динамо» Дмитрий Парфенов поделился ожиданиями от предстоящего матча команд, который состоится в субботу, 8 апреля.

«Это дерби, поэтому такой матч в принципе не может быть «вялым». Хотелось бы только зрителей побольше — тогда будет еще и жарче. Хотя жарко будет и так. Что «Спартак, что «Динамо» испытывают сейчас определенные проблемы, и эта игра станет для них отдушиной. Да и футболисты все понимают, так что жду яркого по накалу матча.

Ключевая ли фигура Промес для «Спартака»? Да, когда у него кураж, он делает разницу. Были тяжелые игры, в которых он решал. У «Спартака» ведь тоже молодая команда, и когда все получается — тогда получается у всех. А когда стало тяжело, важно как раз показать уровень, взять на себя лидерство. Промес выпал, а молодым пока еще нужен подобный партнер, за которым они пойдут. Так что шаг за шагом, с каждой игрой кому-то из них надо брать на себя эти лидерские функции, не стесняться становиться лидером", — приводит слова Парфёнова «РБ Спорт».