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«Спартак» наконец-то победит? Дерби и другие матчи субботы в РПЛ — онлайн

Привет, друзья! В субботу, 8 апреля, в Российской Премьер-Лиге стартует 22-й тур. Особняком в программе игрового дня стоит, конечно же, классика отечественного футбола — дерби «Спартака» и «Динамо». «На разогреве» у хедлайнеров выступят аутсайдеры, причём на главной арене страны. «Торпедо» возвращается в «Лужники» и постарается по такому поводу обыграть прямого конкурента — воронежский «Факел».

МИР Российская Премьер-лига. 22-й тур 08 апреля 2023, суббота. 14:00 МСК Торпедо М Москва Не начался Факел Воронеж Кто победит в основное время? П1 X П2

Следом отношения выяснят «Ахмат» с «Уралом». Екатеринбуржцы после рекордной беспроигрышной серии несколько сбавили обороты в чемпионате — зато прошли «Спартак» в Кубке России.

МИР Российская Премьер-лига. 22-й тур 08 апреля 2023, суббота. 16:30 МСК Ахмат Грозный Не начался Урал Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Ну а вывеска «Спартак» — «Динамо» притягательна всегда, вне зависимости от предматчевых раскладов.

«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию игрового дня. Оставайтесь с нами!