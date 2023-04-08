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Торпедо — Факел. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
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«Спартак» — «Динамо», прямая онлайн-трансляция матчей 22-го тура РПЛ, 8 апреля, «Торпедо» — «Факел», «Ахмат» — «Урал»

«Спартак» наконец-то победит? Дерби и другие матчи субботы в РПЛ — онлайн
Кирилл Закатченко Михаил Рождественский
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Онлайн-трансляция матчей 22-го тура РПЛ
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Онлайн-трансляция матчей 22-го тура РПЛ.

Привет, друзья! В субботу, 8 апреля, в Российской Премьер-Лиге стартует 22-й тур. Особняком в программе игрового дня стоит, конечно же, классика отечественного футбола — дерби «Спартака» и «Динамо». «На разогреве» у хедлайнеров выступят аутсайдеры, причём на главной арене страны. «Торпедо» возвращается в «Лужники» и постарается по такому поводу обыграть прямого конкурента — воронежский «Факел».

МИР Российская Премьер-лига. 22-й тур
08 апреля 2023, суббота. 14:00 МСК
Торпедо М
Москва
Не начался
Факел
Воронеж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Следом отношения выяснят «Ахмат» с «Уралом». Екатеринбуржцы после рекордной беспроигрышной серии несколько сбавили обороты в чемпионате — зато прошли «Спартак» в Кубке России.

МИР Российская Премьер-лига. 22-й тур
08 апреля 2023, суббота. 16:30 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Урал
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ну а вывеска «Спартак» — «Динамо» притягательна всегда, вне зависимости от предматчевых раскладов.

МИР Российская Премьер-лига. 22-й тур
08 апреля 2023, суббота. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Динамо М
Москва
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию игрового дня. Оставайтесь с нами!

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