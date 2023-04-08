Отец Витора Роке встретился с руководством «Барселоны»

Отец 18-летнего нападающего «Атлетико Паранаэнсе» Витора Роке Жювеналь Феррейра сообщил руководству «Барселоны», в каком случае они смогут оформить трансфер игрока.
Отец футболиста встретился с представителями каталонского клуба и заявил, что его сын отклонит предложения других европейских клубов ради перехода в «Барселону». Зная о тяжёлом финансовом положении испанского клуба, Феррейра предложил спортивному директору «Барселоны» Йорди Кройфу проявить инициативу в переговорах с «Атлетико Паранаэнсе» и попытаться оформить рассрочку на трансфер игрока, сообщает Mundo Deportivo.
Ранее сообщалось, что Роке отклонил предложение «Арсенала», заявив, что мечтает играть за «Барселону». Каталонцы заинтересованы в подписании бразильца в летнее трансферное окно.
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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