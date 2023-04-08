Рашфорд проведёт 350-й матч в составе «Манчестер Юнайтед»

В матче 30-го тура английской Премьер-лиги встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон». Команды будут играть на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Начало игры — в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд выйдет в стартовом составе своей команды. Таким образом, он проведёт 350-й матч за «красных дьяволов». Об этом сообщила пресс-служба клуба.

«Манчестер Юнайтед» занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 53 очка после 28 матчей. «Эвертон» находится на 16-й строчке, заработав 27 очков после 29 игр. Лидирует «Арсенал» (72).