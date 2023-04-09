Клопп — о результатах «Ливерпуля»: мне жаль болельщиков, хочу извиниться перед ними

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп извинился перед болельщиками за результаты команды и пообещал исправить ситуацию.
«Мне жаль наших болельщиков, потому что они не получили от нас сезон, которого ждали. Но в долгосрочной перспективе они забудут об этом. Я извиняюсь перед ними. Мне всё равно, что мы сделали в прошлом году или в позапрошлом. Я несу 100-процентную ответственность за ту ерунду, что с нами происходит, это действительно нехорошая ситуация.
Я знаю, что иногда хочется выразить свои эмоции, и о нас бывает много негативных комментариев — я это понимаю. Но я благодарен болельщикам на стадионе, они невероятные.
Вы видите, что в других клубах из-за плохих результатов происходят не только увольнения тренеров, но и конфликты руководства с командой или болельщиками или болельщиков с командой — я видел всё это.
Но если кто-то и может справиться с такой ситуацией хорошим образом, то это наш клуб», — приводит слова Клоппа Sky Sports.
- 9 апреля 2023
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