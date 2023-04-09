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«Ференцварош» предложил Черчесову продлить сотрудничество — «Матч ТВ»

«Ференцварош» предложил Черчесову продлить сотрудничество — «Матч ТВ»
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Многократный чемпион Венгрии «Ференцварош» предложил российскому тренеру Станиславу Черчесову продлить контракт. Специалист обдумывает предложение и даст ответ в скором времени.

«Ференцварош» предложил продление контракта Станиславу Черчесову, у руководства клуба чёткая и незыблемая позиция – сохранить тренера, чтобы он продолжал достигать высоких результатов с клубом. Черчесов думает над предложением и в скором времени примет решение насчёт своего будущего», – приводит «Матч ТВ» слова источника, знакомого с ситуацией.

59‑летний Черчесов возглавил «Ференцварош» в декабре 2021 года. В прошлом сезоне под руководством Станислава Саламовича клуб из Будапешта сделал «золотой» дубль, выиграв чемпионат и Кубок Венгрии. В текущем сезоне «Ференцварош» лидирует в лиге с 51 очком в активе и добрался до 1/8 финала Лиги Европы.

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