«Зенит» обыграл «Локомотив», прервав победную серию железнодорожников в РПЛ

Завершился матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский «Локомотив» и санкт-петербургский «Зенит». Команды играли на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). «Зенит» одержал победу со счётом 2:1.
На 26-й минуте отличился полузащитник «Локомотива» Максим Глушенков. Он отобрал мяч у Вендела в чужой штрафной и уверенно реализовал момент. На 40-й минуте Вендел забил ответный мяч. Бразилец точно пробил в дальний нижний угол ворот Ильи Лантратова. На 77-й минуте гости вышли вперёд благодаря автоголу защитника «Локомотива» Егора Погостнова. Он не смог выбить мяч из пустых ворот после удара Матео Кассьерры.
«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда Сергея Семака набрала 54 очка после 22 матчей. «Локомотив» находится на 11-й строчке, заработав 25 очков.
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