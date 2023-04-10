Мирзоян: у «Спартака» разбалансированная игра, особенно это касается обороны

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мирзоян высказался об игре команды после матча 22-го тура РПЛ с «Динамо». Игра завершилась со счётом 3:3.

«Результат матча ровно такой, на сколько наиграли обе команды. Арбитр находился рядом и назначил пенальти. Ему было лучше видно. Если это была ошибка, ЭСК направит нас на верный путь.

Мы не можем сказать, почему «Спартак» не столь ярко начал вторую половину чемпионата, так как не знаем, какую работу ведёт тренер. Однозначно можно сказать, что видна разбалансированная игра, особенно что касается оборонительных действий. Невозможно добиться хорошего результата, если у тебя оборона играет нестабильно. Оборонительные действия команды на недостаточно надёжном уровне», – приводит слова Мирзояна Metaratings.