«Спартак» изменился, чтобы доминировать и без Промеса. Клубу надо держаться за Абаскаля!

В субботу «Спартак» и «Динамо» не смогли выявить победителя в увлекательном матче — 3:3. Впервые после зимней паузы в игре РПЛ каждая из встречавшихся команд забила больше двух мячей. В то же время встреча отнюдь не была равной.

«Спартак» был намного острее. Красно-белых погубили две ошибки вратаря

Хозяева значительно превзошли гостей по ударам (21-10) и ударам из штрафной площади (18-8). А ещё по владению мячом (58% — 42%).

Исход матча во многом предопределила игра вратарей. Если Александр Селихов допустил две ошибки, то Антон Шунин — ни одной. А ещё спартаковский вратарь уступил динамовскому коллеге по количеству отражённых ударов — один и четыре соответственно.

В конце первого тайма ляп Селихова не позволил «Спартаку» уйти на перерыв с преимуществом в счёте, а в середине второго тайма растерянность Селихова позволила «Динамо» единственный раз в матче повести в счёте.

Александр Селихов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Если ранее Селихов часто спасал и тащил, то в конечном счёте дрогнул и он. Так бывает — неуверенность способна порождать неуверенность. В других официальных матчах этого года красно-белые страдали из-за ошибок партнёров голкипера — либо защитников, либо от слабой реализации.

Альтернативу Промесу Абаскаль нашёл в смене схемы. Решение позволило снова доминировать на поле

Матч с «Динамо» стал для «Спартака» вторым подряд без Квинси Промеса. Неделю назад в игре с «Ахматом» он хоть и появился на поле, но провёл на нём лишь символическое количество минут, пока не осознал, что играть всё же не в состоянии.

Интересно сейчас вот что: как и с «Динамо», с «Ахматом» «Спартак» тоже смотрелся очень уверенно. Тогда удалось превзойти соперника по ударам (19-2), ударам из штрафной (11-1) и владению мячом (71% — 29%). То есть именно по игре красно-белые выглядят вполне уверенно даже без лидера. В этом большая заслуга Гильермо Абаскаля.

Когда на поле был Промес, Абаскаль использовал удобную для него схему 4-3-3. Ниже стартовый состав красно-белых в победном матче с «Факелом» (3:2).

Состав в матче с «Факелом»

Когда Промес вылетел из-за травмы, Абаскаль переключился на схему с двумя центрфорвардами. Ниже стартовый состав красно-белых в матче с «Динамо». За счёт дополнительного центрального нападающего «Спартак» сохранил прежнее сильное давление на чужую штрафную.

Состав в матче с «Динамо»

Промес слишком силён, чтобы его было можно просто заменить на другого игрока, не трогая формацию. В этом сезоне РПЛ он лучший по системе «гол+пас» (16+6), лидер всей лиги по ключевым передачам (3,4 за игру) и третий в турнире по ударам (3,9 за матч).

Что Абаскалю в целом удалось сохранить команде лицо без лидера, говорят несколько показателей. В среднем в двух матчах без Промеса «Спартак» бил по воротам даже чаще — 20 ударов, чем в целом по сезону — 17,4. Аналогично и с ударами из штрафной — 14,5 в среднем в двух последних играх, тогда как в целом по сезону 11,4. Владение? Тоже лучше: 64,5% и 58,2%.

«Спартаку» есть смысл держаться за Абаскаля. Забудьте про результаты

Прямо сейчас Абаскаль доказывает, что умеет ставить атакующую игру. Об этом говорит количество создаваемых «Спартаком» моментов в период, когда команда лишилась ключевого игрока. За качество же исполнения во все времена отвечали и отвечают уже футболисты, а не тренер.

Интересно, что в матче с «Динамо» испанский наставник «Спартака» неожиданно заменил Бальде на Мелёшина, но по итогу свежим игроком усилил давление на чужие ворота: у россиянина по два удара и ключевых паса за полчаса игры, тогда как сенегалец сделал меньше на один ключевой пас за час игры. Так что он не только умеет ставить атакующую игру, но и управлять ею. Нельзя этого не признавать.

Несмотря лишь на одну победу в пяти матчах РПЛ после зимней паузы, игра «Спартака» говорит о высоком тренерском классе. Результаты в большей степени были следствием индивидуальных просчётов игроков, и история Селихова в матче с «Динамо» здесь как нельзя показательна. Если боссы красно-белых хотят видеть атакующий футбол, то за такого тренера нужно держаться. И усиливать под него состав — сзади необходимы надёжные ребята, а впереди — не уступающие по результативности Промесу и Соболеву.

Что Абаскаль умеет давать результат, он демонстрировал осенью. Сейчас мешают обстоятельства, а не отсутствие тренерского класса.