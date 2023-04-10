«Лестер» начал переговоры с Рафаэлем Бенитесом

Бывший тренер «Ливерпуля» и «Реала» Рафаэль Бенитес в скором времени может возглавить «Лестер».
Руководители английского клуба вступили в переговоры с испанским специалистом, сообщает в своём «твиттере» журналист Фабрицио Романо. Стороны провели две встречи, где обсуждали контракт и проект, но пока не достигли окончательного соглашения.
Ранее появлялась информация о том, что «Лестер» может возглавить бывший тренер «Лидса» Джесси Марш, однако переговоры сорвались.
Руководство «Лестера» также рассматривает возможность назначения исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона Дина Смита (бывшего тренера «Норвича»).
В данный момент «лисы» занимают 19-е место в турнирной таблице АПЛ, у команды 25 очков в активе после 30 игр. Отставание от 17-й строчки, позволяющей остаться в высшем дивизионе – два очка.
- 10 апреля 2023
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