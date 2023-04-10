Женская сборная России обыграла Беларусь в товарищеском матче

В Минске завершился товарищеский матч, в котором встречались женские сборные Беларуси и России. Россиянки одержали победу со счётом 2:0.

На 31-й минуте Татьяна Петрова открыла счёт в матче, а на 86-й минуте Медея Жаркова с передачи Яны Шеиной удвоила преимущество российской команды. Ранее команды уже проводили товарищеский матч. Игра проходила в Минске 7 апреля и завершилась нулевой ничьей.

Российские сборные и клубы были отстранены от международных соревнований в 2022 году. Из-за этого женская национальная команда России пропустила Евро-2022.

В марте женская сборная России до 16 лет выиграла турнир в Южной Азии, победив национальные команды Бангладеш (3:0), Бутана (9:1), Непала (3:0) и Индии (2:0).