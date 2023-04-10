Женская сборная России обыграла Беларусь в товарищеском матче
Поделиться
В Минске завершился товарищеский матч, в котором встречались женские сборные Беларуси и России. Россиянки одержали победу со счётом 2:0.
На 31-й минуте Татьяна Петрова открыла счёт в матче, а на 86-й минуте Медея Жаркова с передачи Яны Шеиной удвоила преимущество российской команды. Ранее команды уже проводили товарищеский матч. Игра проходила в Минске 7 апреля и завершилась нулевой ничьей.
Российские сборные и клубы были отстранены от международных соревнований в 2022 году. Из-за этого женская национальная команда России пропустила Евро-2022.
В марте женская сборная России до 16 лет выиграла турнир в Южной Азии, победив национальные команды Бангладеш (3:0), Бутана (9:1), Непала (3:0) и Индии (2:0).
Комментарии
- 10 апреля 2023
-
19:50
-
19:48
-
19:46
-
19:42
-
19:36
-
19:31
-
19:25
-
19:24
-
19:10
-
19:05
-
19:00
-
18:58
-
18:55
-
18:52
-
18:45
-
18:44
-
18:31
-
18:25
-
18:24
-
18:13
-
18:00
-
18:00
-
17:59
-
17:59
-
17:59
-
17:40
-
17:39
-
17:35
-
17:30
-
17:26
-
17:20
-
17:16
-
17:15
-
17:11
-
16:45
Партнерский контент