Видеообзор результативной ничьей «Оренбурга» и «Ростова» в матче РПЛ

Сегодня, 10 апреля, состоялся матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Оренбург» и «Ростов». Команды играли на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Романом Сафьяном (Москва). Финальный свисток зафиксировал результативную ничью со счётом 2:2.
На 14-й минуте матча эффектным ударом под перекладину счёт открыл форвард «Оренбурга» Брайан Мансилья. Через восемь минут Владимир Обухов сделал счёт 2:0 в пользу хозяев. Во втором тайме вышедший на замену Егор Голенков сократил отставание до минимального, поразив ворота «Оренбурга» с ближней дистанции. За минуту до конца основного времени защитник «Ростова» Максим Осипенко восстановил равновесие ударом под дальнюю штангу. Отметим, что на 59-й минуте матча при счёте 2:0 Роман Сафьян при помощи VAR отменил гол Ренато Гойковича, зафиксировав фол в атаке.
«Ростов» сохранил за собой второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 45 очков после 22 матчей. «Оренбург» находится на восьмой строчке, заработав 33 очка. Лидирует в чемпионате санкт-петербургский «Зенит». У команды Сергея Семака 54 очка.
- 10 апреля 2023
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