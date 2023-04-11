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Манчестер Сити — Бавария. Прямая трансляция
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«Манчестер Сити» уверенно обыграл «Баварию» в первом матче 1/4 финала ЛЧ

«Манчестер Сити» уверенно обыграл «Баварию» в первом матче 1/4 финала ЛЧ
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Сегодня, 11 апреля, состоялся первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023, в котором встречались «Манчестер Сити» и мюнхенская «Бавария». Игра проходила в Манчестере (Англия) на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)». Судейскую бригаду возглавлял Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск.

Матч завершился победой хозяев поля со счётом 3:0. На 27-й минуте полузащитник «Манчестер Сити» Родриго Эрнандес открыл счёт в матче. На 71-й минуте Бернарду Силва забил второй мяч в ворота мюнхенской команды. На 77-й минуте нападающий Эрлинг Холанд забил третий гол в матче.

Ответная встреча пройдёт 19 апреля в Мюнхене.

Напомним, на стадии 1/8 финала «Бавария» оказалась сильнее французского «ПСЖ» со счётом 3:1 по сумме двух матчей. «Манчестер Сити» в двухматчевом противостоянии прошёл немецкий «РБ Лейпциг» с общим счётом 8:1.

Лига чемпионов. 1/4 финала. 1-й матч
11 апреля 2023, вторник. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
3 : 0
Бавария
Мюнхен, Германия
1:0 Эрнандес – 27'   2:0 Б. Силва – 70'   3:0 Холанд – 76'
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