Объявлена команда недели Лиги чемпионов по версии WhoScored

Интернет-портал WhoScored представил символическую сборную лучших футболистов недели в Лиге чемпионов. Напомним, 11 и 12 апреля состоялись первые матчи четвертьфинала ЛЧ. «Милан» обыграл «Наполи» (1:0), «Реал» оказался сильнее «Челси» (2:0), «Манчестер Сити» разгромил «Баварию» (3:0), а «Интер» в гостях одолел «Бенфику» (2:0).

Лучшими игроками недели в Лиге чемпионов по версии WhoScored стали Бернарду Силва и Родри из «Манчестер Сити». Всего в команду недели ЛЧ вошли четыре игрока «Ман Сити», по три футболиста из «Интера» и «Реала», а также один представитель «Милана».

Фото: Whoscored

Команда недели ЛЧ: Эдерсон («Манчестер Сити»), Камавинга («Реал»), Дармиан («Интер»), Бастони («Интер»), Калабрия («Милан»), Винисиус Жуниор («Реал»), Барелла («Интер»), Родри («Манчестер Сити»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Холанд («Манчестер Сити»), Бензема («Реал»).