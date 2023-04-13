«Челси» приговорил не Бензема или Винисиус. План Лэмпарда сломал Тони Кроос

«Реал» в своём первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов обыграл «Челси» – 2:0. Результат предопределили преимущество хозяев в центре поля и лучшая реализация голевых моментов.

«Челси» не справился с Кроосом и его партнёрами в центре

Велик соблазн сказать, что лучшими в составе «Реала» были Карим Бензема и Винисиус Жуниор. Оба регулярно терзали чужую оборону, ни на минуту не оставляя её в покое.

Бразилец стал лучшим по ключевым передачам и успешным обводкам — по четыре. А ещё поучаствовал в каждом из двух голов: сделал голевую передачу и нанёс удар, после которого отражённый вратарём мяч в сетку ворот добил француз.

Бензема не было равных по ударам и ударам в створ — пять и три соответственно. А ещё он стал вторым в матче по ключевым передачам — три. Наконец, именно в активе француза победный гол.

Но всё же будет ошибкой не признать, что острота в атаках «Реала» шла в первую очередь из центра и конкретно от Тони Крооса. Без помощи немца и его партнёров по амплуа стараний только атакующих игроков «Реалу» могло не хватить, тем более у соперника было пять защитников и три опорника.

Кроос был главным затейником атак «Реала» — задавал темп и определял вектор комбинаций. Тони стал лучшим по передачам среди всех на поле (81) и показал высочайшую точность (94%). А самое главное — поучаствовал в двух голевых атаках, а также в комбинации, результатом которой стало удаление левого защитника «Челси» Бена Чилуэлла.

Первая голевая атака «Челси» стала возможной благодаря своевременному переводу мяча Крооса в середину на Дани Карвахаля. Одним пасом центральный полузащитник отрезал трёх опорников соперника, которые сместились на бровку для создания там компактности. Без этой доставки от испанца Винисиус и Бензема не имели бы никаких шансов оказаться вдвоём перед вратарём в финальной фазе атаки.

Передача Тони Крооса на Даниэля Карвахаля в первой голевой атаке «Реала» Фото: Кадр из трансляции

Аналогично и со вторым взятием ворот. Марко Асенсио забил после классного паса Винисиуса. Но без прекрасного и своевременного предголевого паса Крооса был бы невозможен не только гол, но и вообще острая ситуация.

Голевая комбинация «Реала» Тони Кроос — Винисиус Жуниор — Марко Асенсио Фото: Кадр из трансляции

Очень показателен и розыгрыш мяча «Реалом», в результате которого удалился Чилуэлл. Родриго убежал один на один с вратарём после стенки с Феде Вальверде, но ей предшествовал тонкий проникающий пас на крайнего форварда именно от Крооса. Всё было разыграно настолько филигранно, что опорники «Челси» весь эпизод провели в роли зрителей.

Комбинация Тони Кроос — Родриго — Феде Вальверде — Родриго перед удалением Бена Чилуэлла Фото: Кадр из трансляции

Тони создавал остроту, играя глубже других центральных хавбеков. Выше него действовали Лука Модрич и Федерико Вальверде. Любопытно, что уругваец стал вторым в матче по количеству передач (77), а хорват – третьим (74). Как и Кроос, оба его партнёра по средней линии показали высочайшую точность передач — у Вальверде 91%, у Модрич 95%. Когда у тебя есть такие полузащитники, тебе не страшна даже насыщенная оборона соперника.

Расстановка «Реала»

Лэмпард выбрал контратакующую схему, но его план провалился

В задумке «Челси» сыграть по расстановке 5-3-2 оказалось сразу два серьёзных изъяна.

Первый — равнодушие к центральным полузащитникам «Реала». Как им можно было давать свободно получать мячи и разбрасывать их на партнёров, среди которых Бензема и Винисиус? Просто схемы с пятью защитниками и тремя опорниками могло хватить для нейтрализации менее классной команды, но никак не для устранения команды Карло Анчелотти.

Изъян второй — большая зона между вратарём и защитниками. Допустим, вы даёте свободу центральным хавбекам. Но как одновременно с этим ещё можно оставить большую зону сзади, куда любой игрок «Реала» с удовольствием способен доставить мяч, если на него не оказывается сопротивление? Именно это произошло при первом голе и в эпизоде с красной карточкой.

Если действовать с большой зоной между вратарём и защитниками, то нужен качественный прессинг на разыгрывающих. Если его нет, то большая зона сзади превращается в дыру — и это самоубийство. План «Челси» оказался слишком сырым, чтобы быть удачным.

Расстановка «Челси»

«Челси» слишком поверил в своих форвардов. Они действительно могли его спасти

Всё могло быть иначе, вовлеки Лэмпард в большей степени в оборонительные дела Рахима Стерлинга и Жоау Феликса. Но Фрэнк рискнул, нацелив нападающих в первую очередь на контратаки. Иначе пассивность атакующего дуэта при обороне объяснить трудно: в основном они экономили силы, а не участвовали реально в защите – ни у одного нет отборов и перехватов.

Моменты у пары форвардов были — из семи ударов «Челси» в их активе сразу четыре: Феликс бил трижды, а Стерлинг – один раз. Из пяти ударов лондонцев из штрафной три на счету как раз пары форвардов: два — у Феликса, один — у Стерлинга. Но реализация подвела.

Только странно ли, что форварды промолчали? У Феликса в 13 матчах за «Челси» лишь два гола. У Стерлинга семь мячей в 30 играх. Забить могли, но ожидаемо для текущего сезона этого не сделали. Если Лэмпард видел проблемы в обороне «Реала» и хотел ими воспользоваться, то ему оказалось просто некем это сделать.

Игроки «Реала» значительно выше классом, чтобы победить нынешний «Челси» в игре, когда лондонцы действовали с робкой претензией на встречные курсы. В таком матче мадридцы были сильнее и по ударам (18-7), и по ударам из штрафной (9-5), и, что самое главное, по реализации (2:0). Гости были несовершенны на поле точно так же, как и план их главного тренера. В то же время этого ни в коем случае нельзя сказать про хозяев и Карло Анчелотти.

К слову, итальянец ведь ещё сделал голевую замену, выпустив на поле Асенсио. Не факт, что Лэмпард когда-нибудь хотя бы приблизится к уровню Карло, с которым дружит.