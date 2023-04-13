Зидан может возглавить «Аль-Наср». Роналду участвует в переговорах
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Главным тренером «Аль-Насра», за который выступает Криштиану Роналду, может стать Зинедин Зидан. Об этом сообщает инсайдер Джеймс Бенге на своей странице в социальной сети.
По информации источника, после отставки Руди Гарсии руководство клуба заинтересовалось в том, чтобы француз стал их следующим наставником. Нападающий Криштиану Роналду участвует в переговорах и пытается убедить Зидана решиться на переезд в Саудовскую Аравию. Также Жозе Моуринью может возглавить саудовский клуб.
Ранее сообщалось, что у Гарсии был конфликт с форвардом Криштиану Роналду, а также с другими игроками клуба. Португалец выражал недовольство работой тренера и стилем игры команды.
Покупаем футболку «Аль-Насра» с именем Роналду:
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