У клуба Криштиану Роналду проблемы. Португальца винят в увольнении тренера

Похоже, Криштиану Роналду вновь вогнал себя в типичную для последних лет историю – в конфликт с главным тренером. Marca вкинула инсайд, что Руди Гарсия уволен из «Аль-Насра», потому что потерял контроль над раздевалкой. Но главное – им недоволен Роналду. Какое совпадение. Правда, официальных подтверждений этому пока нет. Вот только уж очень похоже на правду.

Гарсию уволили после консультаций с Роналду. Он считает, что команда не прогрессирует

По данным Marca, после матча с «Аль-Фейхой» (0:0) в раздевалке команды произошёл конфликт между лидерами команды (несложно догадаться, с чьего ведома) и главным тренером. Повод – неудачный результат, плохая форма и отсутствие прогресса. На это последовала моментальная реакция руководства, которое поддержало Роналду (инсайдеры сообщают, что у него была персональная встреча с боссами клуба). В итоге сформировалось общее мнение – Гарсия не даёт спортивных результатов (второе место в чемпионате, вылет из Суперкубка) и вообще не соответствуют амбициозному уровню проекта. Правда, чтобы понять это, потребовался почти год. И приход Роналду.

Издание AS уже даже нашло кандидата на замену Гарсии, который точно устроит Криштиану. По их данным, «Аль-Наср» связывался с Жозе Моуринью, обещая сделать его самым высокооплачиваемым менеджером в мире. Предварительные данные по зарплате – около € 100 млн за сезон. И контракт на два года. Клуб видит в этом символический момент воссоединения крутого игрока и сильного тренера – ведь они вместе работали в «Реале», выиграв много трофеев.

Жозе Моуринью и Криштиану Роналду Фото: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

При этом Моуринью не дал чёткого ответа. В любом случае прямо сейчас заходить в клуб он не готов и точно доработает с «Ромой» до конца сезона. А вообще, его соглашение с римлянами действует до лета 2024-го. При этом некоторые СМИ отправляли его в «ПСЖ».

В соцсетях возмущены поведением Роналду. И недовольны, что он ставит себя выше клуба

Болельщики и сторонние наблюдатели моментально отреагировали на информацию об увольнении Гарсии. Почти все обвинения полетели в Роналду. Им очень недовольны.

«Пеналду (так называют Роналду из-за большого количества голов с пенальти. – Прим. «Чемпионата») присоединился к «Аль-Насру», и теперь они не лидируют. А вину скидывают на тренера Роналду, хотя именно португалец разрушил «Аль-Наср», – написал один из пользователей.

«Пеналду – это яд для команд и тренеров. Как игрок может думать, что он больше, чем его тренер?» – поддержал его другой.

«Этот парень является вирусом для любой команды, которая хочет прогрессировать, но люди не готовы это принимать. Вот почему ни один тренер не хотел видеть его в Европе», – есть и такое мнение.

Руди Гарсия и Криштиану Роналду Фото: AL Nassr Club of Saudi Arabia/Getty Images

У Криштиану 11 мячей в 10 матчах за команду. Но этого недостаточно. В марте «Аль-Наср» в очном матче уступил «Аль-Иттихаду» и потерял первое место. А теперь ещё и ничья с «Аль-Фейхой». До конца чемпионата осталось шесть матчей. Разница между первым и вторым местами — три очка.