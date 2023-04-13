Моуринью: вы все одержимы результатом прошлогоднего финала с «Фейеноордом»
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал поражение в матче 1/4 финала Лиги конференций с «Фейеноордом» (1:0). Ответный матч пройдёт на «Стадио Олимпико» в Риме в четверг, 20 апреля. Начало игры – в 22:00 мск.
«Кажется, все здесь по-прежнему одержимы прошлогодним финалом. Но знаете что? Вы не можете выиграть игру, которую проиграли. Даже если «Фейеноорд» выиграет сегодня со счётом 10:0, они не возьмут прошлогодний кубок», — цитирует специалиста Roma Press.
Счёт на 54-й минуте матча с передачи Уссамы Идрисси открыл 23-летний полузащитник «Фейеноорда» Матс Виффер. Этот гол так и остался единственным в сегодняшнем противостоянии команд.
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