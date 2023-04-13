Галтье после обвинений в расизме подаст на журналистов в суд за клевету
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Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье, которого недавно обвинили в расизме, подаст в суд по статье о клевете. Об этом сообщает Le Parisen.
Сначала Галтье подаст иск против спортивного директора «Ниццы» Жюльена Фурнье, через электронную почту которого утекла информация о расистских высказываниях Галтье, а также против журналистов Даниэля Риоло и Ромена Молины.
56-летний Галтье тренировал «Ниццу» с 2021 по 2022 год. Позднее его пригласили в «ПСЖ» на место ушедшего Маурисио Почеттино. При Галтье парижане идут на первом месте турнирной таблицы чемпионата Франции, набрав в 30 матчах 69 очков. В Лиге чемпионов команда вылетела в 1/8 финала от «Баварии».
Болельщики в Испании посвятили «ПСЖ» оскорбительную кричалку. Видеоролик:
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