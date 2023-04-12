Тренера Мбаппе и Месси обвинили в расизме. «ПСЖ» может быстро уволить Галтье

У главного тренера «ПСЖ» Кристофа Галтье снова неприятности. Месяц назад 56-летнего специалиста жёстко критиковали за вылет чемпионов Франции из Лиги чемпионов, а теперь обвиняют в расизме. Кажется, имидж Галтье разрушен, и его ждёт отставка из парижского клуба.

Кристоф угодил в некрасивую историю из-за своего конфликта со спортивным директором «Ниццы» Жюльеном Фурнье. В руки журналистам RMS Sport попало письмо, которое Фурнье направил Дэйву Брэйлсфорду – футбольному директору из компании INEOS, владеющей «Ниццей». Вот отрывок из документа:

«Галтье пришёл в мой офис и поздоровался со своим сыном (представляющим интересы тренера как агент. – Прим. «Чемпионата»), и тот сказал мне: «Можешь уточнить у отца слова, которые я передал». Как только его сын ушёл, я рассказал Кристофу о состоявшемся у меня разговоре и спросил его, правда ли это. Он ответил «да»: что я должен был принять во внимание «реалии города» и то, что у нас действительно не может быть так много чернокожих и мусульман в команде.

Он сказал мне: «Вчера вечером я пришёл в ресторан, и все набросились на меня, говоря, что у нас команда чернокожих». После этого добавил: «Жюльен, ты должен понимать, где мы находимся – в городе Жака Медесена (бывшего мэра Ниццы), и наша команда не соответствует тому, чего хотят люди, она не подходит и мне самому». На тему спорта мы не спорили, были споры только о религии или цвете кожи».

Кристоф Галтье Фото: Sylvain Lefevre/Getty Images

Галтье возглавлял «Ниццу» всего один сезон – с лета 2021-го до лета 2022-го, когда он получил предложение от «ПСЖ». Отношения с Фурнье испортились быстро. В прошлом году спортивный директор рассказал, что причины конфликта были серьёзными, но не стал раскрывать детали произошедшего между ним и тренером.

Как сообщает RMS Sport, на появившуюся информацию отреагировали руководители «ПСЖ». Президент парижского клуба Нассер Аль-Хелаифи инициировал внутреннее расследование. Согласно источнику, в «ПСЖ» не поддаются панике и не хотят спешить с выводами, чтобы не предъявлять своему сотруднику обвинения без доказательств. Но если подтвердится, что Галтье выступал против чернокожих и мусульман в команде, тренер будет уволен. При приёме Кристофа на работу никто в «ПСЖ» не знал об этой истории.

Галтье попал в труднейшую ситуацию. Претендент на победу в Лиге чемпионов вылетел уже в 1/8 финала, а вдобавок может проиграть и борьбу за золото Лиги 1. «ПСЖ» всего на шесть очков опережает «Ланс», с которым сыграет в ближайшем туре 15 апреля. Если парижане уступят, чемпионская гонка разгорится с новой силой. Из Кубка страны команда Галтье тоже выбыла, а всего потерпела восемь поражений в 2023-м. Так плохо парижане не начинали год с 2001-го. Пока единственный трофей Кристофа в «ПСЖ» – Суперкубок Франции, выигранный ещё в июле 2022-го.

Говорят, у Галтье испортились отношения даже с пригласившим его в «ПСЖ» футбольным советником (фактически спортивным директором) клуба Луишем Кампушем, с которым они вместе создавали «золотой» «Лилль». Как утверждает Le Parisien, тренеру не понравилось, что Кампуш устроил конфликт с игроками в раздевалке после поражения от «Монако» со счётом 1:3, поругавшись, в частности, с Неймаром и Маркиньосом. Луиш, в свою очередь, недоволен критикой трансферов со стороны Кристофа.

Есть у Галтье проблемы и с игроками. Тот же RMC Sport писал: многие футболисты «ПСЖ» недовольны тренировками француза, выбором состава и тем, что у Кристофа есть неприкасаемые. Прежде всего Лионель Месси, получающий мяч даже тогда, когда партнёры находятся в лучших позициях. При этом Галтье не критикует Месси и других звёзд. Сам же Лео якобы досрочно уходил с занятий, не принимая некоторые из предложенных тренером упражнений. Кто-то в команде называет Кристофа «физруком».

По слухам, «ПСЖ» уже ищет нового главного тренера на лето – называются фамилии Жозе Моуринью, Юлиана Нагельсмана, Луиса Энрике, Антонио Конте и Зинедина Зидана. Убрать из клуба могут и Галтье, и Кампуша. Но, возможно, руководству парижан придётся корректировать планы – не оставлять Кристофа до конца сезона, а менять его уже сейчас.