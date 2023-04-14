Российский вратарь сборной Армении: чтобы попасть в РПЛ, нужны правильные люди рядом

Российский вратарь, выступающий за ереванский «Пюник» и сборную Армении, Станислав Бучнев объяснил, почему так и не сыграл в Российской Премьер-Лиге.
«Были моменты, но не срослось. Я попал на стык двух эпох. Сначала считали, что раньше 30 лет игрока к воротам подпускать нельзя. Затем вектор резко изменился — стали больше развивать молодых, а я оказался посередине — и не слишком молод, и не слишком стар. Были команды, которые не хотели меня отпускать. А где-то просто не оказалось рядом правильных людей. Сами знаете, как всё делается. Если ты очень сильный — всё возможно. Если играешь 20 матчей «на ноль», конечно, о тебе пойдёт разговор. А когда демонстрируешь плюс-минус такой же уровень, как люди в РПЛ, нужны правильные люди. Я понимал, что и в РПЛ смогу дождаться шанса и всё будет хорошо. Жаль, что не вышло», – сказал Бучнев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
- 14 апреля 2023
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