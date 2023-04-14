Бучнев: Тикнизян хорошо выглядел. Арутюнян может заиграть если не в Европе, то в России

Российский вратарь, выступающий за ереванский «Пюник» и сборную Армении, Станислав Бучнев поделился мнением о дебюте в национальной команде воспитанников российского футбола Наира Тикнизяна и Георгия Арутюняна.
«Наир очень хорошо выглядел оба матча. Жора тоже неплохо себя проявил. Он ещё молодой, но имеет все данные для центрального защитника. За год-полтора чуть мясом обрастёт — и может очень прилично заиграть. Если не в Европе, то в России точно. Как ни крути, это проблемная зона. Не только в РПЛ — везде. Хорошие центральные защитники нужны», – сказал Бучнев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
Станиславу Бучневу 32 года. Он начинал карьеру в «Автодоре» из Владикавказа. Голкипер выступал в таких клубах, как «Машук-КМВ», «Ангушт», «Волгарь», «Тюмень». В сезоне-2019/2020 Бучнев играл за воронежский «Факел», после чего перешёл в армянский «Пюник».
- 14 апреля 2023
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