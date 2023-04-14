Марокканец Буфаль: мне больше нравилось видеть, как плачет Роналду, а не мои партнёры

Полузащитник сборной Марокко Софьян Буфаль сделал выбор между Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Отметим, что марокканец встретился на поле с Роналду в матче 1/4 финала на минувшем чемпионате мира.

«При всём моем уважении к нему мне больше нравилось видеть, как плачет Роналду, а не мои партнёры. Я предпочитаю Месси, а не Роналду и хочу играть за «Барселону», — цитирует игрока Goal.com.

Напомним, ранее стало известно, что Марокко подаст заявку на проведение чемпионата мира в 2030 году совместно с Испанией и Португалией. После этого исполнительный комитет Африканской конфедерации футбола (CAF) поддержал участие Марокко в заявке на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года.

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