Анчелотти прокомментировал победу «Реала» в матче с «Кадисом»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу команды в матче 29-го тура чемпионата Испании с «Кадисом». Встреча прошла в Кадисе на стадионе «Нуэво Мирандилья» и завершилась победой мадридского клуба со счётом 2:0.
«Это был полноценный матч. В первом тайме не хватало успешных действий, но команда сыграла очень хорошо. Мы забили в самой сложной ситуации. Мы продемонстрировали энергию и хороший настрой в этой встрече…
Начо, Себальос, Асенсио… они представляют дополнительную ценность для этой команды. Завтра мы должны поработать с теми, кто ещё не тренировался, а затем отправиться отдыхать», — приводит слова Анчелотти Marca.
На данный момент «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 62 очка. От лидирующей «Барселоны» команда отстаёт на 10 очков.
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