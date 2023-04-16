Хаджи: все три пенальти в матче «Торпедо» — «Спартак» правильные. Судья — молодец!

Бывший генеральный менеджер московского «Спартака» Александр Хаджи поделился впечатлениями от матча красно-белых с «Торпедо» (2:1) в 23-м туре чемпионата России.

«Матч «Спартак» — «Торпедо» — настоящее дерби! Я давно такого не видел: три пенальти, два удаления, огромное количество карточек. В конце было очень напряжённо, но «Спартак» молодцы — проявили характер.

Команда Абаскаля доминировала. Пруцев был очень хорош, он давно не был в такой форме. Если говорить о пенальти, то все три пенальти правильные. Хотя у многих есть вопросы по самому первому. Тут вопрос трактовки: да, игрок стоит спиной, но мяч попал в руку. Два других пенальти вообще не вызывают вопросов. Так что судья — молодец. Вполне неплохо отсудил для первой игры.

«Спартак» наконец-то порадовал своих болельщиков. Он должен был побеждать с гораздо более крупным счётом. Вот насколько важно, что Пруцев, центральный полузащитник, наконец-то проявил себя. «Торпедо» хоть и идёт на последнем месте, но дерби есть дерби.

Жалко Литвинова: не забил пенальти, а потом ещё и удалился. На данный момент Руслан очень многое определяет в «Спартаке», — сказал Хаджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Мироновым.