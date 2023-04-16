Кобелев: «Динамо» может претендовать на место в тройке

Бывший тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал победу бело-голубых в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород» (3:1).

«Футболисты «Динамо» забили три мяча за 15 минут. Я думаю, что бело-голубые могут претендовать на место в тройке. Там отрыв всего шесть очков, может, догонят. Было видно, что настрой был самым боевым, особенно на фоне «Пари НН». Класс и качество футболистов «Динамо» сыграли свою роль», – приводит слова Кобелева «Евро-Футбол.Ру».

«Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 39 очков после 23 матчей. Москвичи на шесть баллов отстают от «Спартака», идущего третьим. Лидирует в чемпионате санкт-петербургский «Зенит». У команды Сергея Семака 55 очков в активе.