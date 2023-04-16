Кобелев: «Динамо» может претендовать на место в тройке

Бывший тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал победу бело-голубых в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород» (3:1).
«Футболисты «Динамо» забили три мяча за 15 минут. Я думаю, что бело-голубые могут претендовать на место в тройке. Там отрыв всего шесть очков, может, догонят. Было видно, что настрой был самым боевым, особенно на фоне «Пари НН». Класс и качество футболистов «Динамо» сыграли свою роль», – приводит слова Кобелева «Евро-Футбол.Ру».
«Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 39 очков после 23 матчей. Москвичи на шесть баллов отстают от «Спартака», идущего третьим. Лидирует в чемпионате санкт-петербургский «Зенит». У команды Сергея Семака 55 очков в активе.
- 16 апреля 2023
-
23:45
-
23:44
-
23:42
-
23:30
-
23:25
-
23:22
-
23:15
-
23:13
-
23:12
-
22:58
-
22:52
-
22:52
-
22:43
-
22:41
-
22:37
-
22:32
-
22:24
-
22:23
-
22:22
-
22:20
-
22:20
-
22:15
-
22:14
-
22:02
-
22:01
-
21:59
-
21:55
-
21:40
-
21:39
-
21:39
-
21:31
-
21:31
-
21:27
-
21:25
-
21:18