Петрушин: «Замены Йокановича сыграли ключевую роль в матче с «Пари НН»

Ветеран московского «Динамо» Алексей Петрушин поделился мнением по поводу победы над «Пари НН» в матче 23-го тура чемпионата России.
«Игра получилась двоякая. Мы увидели не очень хороший первый тайм. После пропущенного мяча прибавили. Забили три, и это идёт в копилку «Динамо».
Команда пока не может преодолевать эшелонированную оборону. К тому же не хватает пространства, поэтому нет скорости, чтобы использовать сильные качества футболистов, того же Тюкавина. Плюс команда допускает много брака в передачах. Это сказывается на игре.
Временами игра у «Динамо» была медлительная? Не знаю, с чем это связано. Матч со «Спартаком» был эмоциональный, и, видимо, это подкосило. Причём вели в один мяч, и последние десять минут команда полностью провалилась. Да, «Спартак» забил спорный пенальти, и это, возможно, сказалось на команде. Не всё хорошо с обороной у «Динамо». Вот когда ребята добавляют скорости, играют более раскованно и спокойно. Игра совершенно по-другому смотрится. Особенно когда произвели замены в матче с «Пари НН», мы увидели немного другую картину.
Они сыграли ключевую роль – добавили скорости в игре. Правда, команда стала играть немного авантюрно, когда на поле появились четыре нападающих. Но самое главное – появилась острота. Скорость сегодня играет очень важную роль», – приводит слова Петрушина «Евро-Футбол.Ру».
- 15 апреля 2023
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