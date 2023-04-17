Лэмпард высказался о шансах «Челси» в ответном матче с «Реалом» в ЛЧ

Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард порассуждал о шансах своей команды в ответной игре 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом».

«В футболе возможно всё. Мы конкурентоспособная команда, которая заслужила своё место в четвертьфинале. Мы понимаем, что уровень соперника достаточно высокий. Но всегда есть возможность сотворить историю.

Что будет завтра, то будет завтра. Мы отдадим всех себя. Мы хотим пройти дальше. Каждая игра за «Челси» — возможность побеждать» – сказал Лэмпард на предматчевой пресс-конференции.

Ответная игра между «Челси» и «Реалом» состоится во вторник, 18 апреля, на стадионе «Стэмфорд Бридж». Начало матча — в 22:00 мск. Первая встреча команд завершилась победой мадридского клуба со счётом 2:0.