Энрике разочарован назначением Лэмпарда в «Челси». Испанец хотел сыграть с «Реалом» в ЛЧ

Бывший главный тренер сборной Испании и «Барселоны» Луис Энрике был разочарован назначением Фрэнка Лэмпарда на пост наставника лондонского «Челси». Об этом сообщает AS со ссылкой на источники в окружении испанского специалиста.

По информации источника, Энрике, который является претендентом на пост главного тренера «Челси», был очень мотивирован возглавить команду перед противостоянием с мадридским «Реалом» в четвертьфинале Лиги чемпионов и остался разочарован назначением Лэмпарда на пост временного наставника до конца сезона.

Ранее «Челси» уволил второго главного тренера за сезон Грэма Поттера. На его место был назначен Лэмпард, однако в руководстве лондонского клуба заявили, что продолжают поиск кандидата на постоянной основе.

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