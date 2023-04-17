Энрике разочарован назначением Лэмпарда в «Челси». Испанец хотел сыграть с «Реалом» в ЛЧ
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Бывший главный тренер сборной Испании и «Барселоны» Луис Энрике был разочарован назначением Фрэнка Лэмпарда на пост наставника лондонского «Челси». Об этом сообщает AS со ссылкой на источники в окружении испанского специалиста.
По информации источника, Энрике, который является претендентом на пост главного тренера «Челси», был очень мотивирован возглавить команду перед противостоянием с мадридским «Реалом» в четвертьфинале Лиги чемпионов и остался разочарован назначением Лэмпарда на пост временного наставника до конца сезона.
Ранее «Челси» уволил второго главного тренера за сезон Грэма Поттера. На его место был назначен Лэмпард, однако в руководстве лондонского клуба заявили, что продолжают поиск кандидата на постоянной основе.
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