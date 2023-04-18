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«Бавария» заключила контракт с полузащитником «РБ Лейпциг» Лаймером — Sky Germany

«Бавария» заключила контракт с полузащитником «РБ Лейпциг» Лаймером — Sky Germany
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Полузащитник «РБ Лейпциг» Конрад Лаймер, чей контракт с командой истекает в конце сезона, подписал четырёхлетнее соглашение с мюнхенской «Баварией». Об этом сообщает Sky Germany. По сведениям источника, 25-летний австриец прошёл два медосмотра, после которых официально подписал контракт с «Баварией» до 2027 года.

Лаймер выступает за «Лейпциг» с лета 2017 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 21 матче, в которых забил два гола и отдал результативную передачу. Изначально видеть Лаймера в «Баварии» хотел его бывший наставник по «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсман, однако специалист был уволен из мюнхенской команды. Это не отразилось на переходе Лаймера в новую команду.

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