Дмитрий Кузнецов высказался об игре ЦСКА под руководством Владимира Федотова

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов поделился ожиданиями от противостояния армейцев с «Уралом» в рамках финала Фонбет Кубка России (Путь РПЛ), а также высказался о работе тренерского штаба команды во главе с Владимиром Федотовым.
«Игра между ЦСКА и «Уралом» в Кубке России будет тяжёлой. Предыдущий матч показал, что было затрачено много сил. Естественно, что ЦСКА — фаворит в данной паре. Мы вправе ожидать от них прохода в следующую стадию. Но и «Урал» команда с характером — просто так не сдадутся.
ЦСКА играет так, как позволяет соперник. Команда Федотова имеет преимущество, забивает гол, а потом играет с позиции счёта. Если появляется возможность — забивает ещё.
Любая команда выбирает тактику на игру, исходя из силы соперника: разбираются сильные и слабые стороны. На данный момент ЦСКА всё делает правильно — тренерский штаб работает великолепно. Здорово, что стал играть Тороп. Мы привыкли, что в воротах всё время стоит Акинфеев. Да, это надёжность и уверенность сзади, но и Торопу дают шанс. ЦСКА в процессе побед даёт возможность молодым футболистам играть и проявлять себя — это хорошая тенденция. Тренерский штаб идёт в правильном направлении — об этом говорят победы.
Я желаю ЦСКА успехов и продвинуться дальше в Кубке России. Никто не отменял трофеи — их надо заслужить. Это идёт в историю клуба», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.
Первый матч финала Кубка России пройдёт 19 апреля в Москве.
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