Станислав Черчесов поздравил «Динамо» со столетием

Бывший главный тренер «Динамо» и сборной России Станислав Черчесов поздравил бело-голубых со 100-летним юбилеем.

«Поздравляю легендарный клуб с юбилеем! Рад, что тоже внёс свой скромный вклад в его богатую историю. Слежу за РПЛ — в том числе, конечно, и за бело-голубыми. Желаю им успехов», — приводит слова Черчесова „Спорт-экспресс“.

59-летний российский специалист возглавлял московскую команду в 2014-2015 годах, под его руководством она победила во всех шести матчах группового турнира Лиги Европы-2014/15 в квартете с ПСВ, «Эшторилом» и «Панатинаикосом».

В текущем сезоне «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 39 набранными очками после 23 сыгранных матчей. Главным тренером команды является сербский специалист Славиша Йоканович. В прошлом сезоне командой руководил немец Сандро Шварц, с которым бело-голубые заняли третье место в чемпионате России.