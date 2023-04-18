Кто, кроме Яшина? 18 легенд московского «Динамо»

18 апреля исполняется 100 лет московскому «Динамо». Поздравляя бело-голубых с солидным юбилеем, предлагаем читателям поучаствовать в формировании народного рейтинга лучших людей клуба — футболистов и тренеров, оставивших самый значительный след в истории, в наибольшей степени повлиявших на развитие и популярность команды. Ну да, с первым местом в голосовании всё заведомо кажется ясным. Зато за последующие позиции борьба наверняка развернётся упорная.
Так что вперёд, погнали!
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Лев Яшин
Главные достижения: пятикратный чемпион СССР (1954, 1955, 1957, 1959, 1963), трёхкратный обладатель Кубка СССР (1953, 1966/1967, 1970), олимпийский чемпион (1956), чемпион Европы (1960), обладатель «Золотого мяча» (1963).
Это может прозвучать как несмешной анекдот, но единственный русский обладатель «Золотого мяча» ни разу не признавался игроком года на родине! В год международного триумфа Льва Яшина такой награды попросту ещё не придумали в отечественном футболе, а в последующие годы респонденты еженедельника «Футбол» по разу отводили знаменитому вратарю второе и третье места. Впрочем, величия Яшина этот казус никоим образом не отменяет.
Именно он охранял ворота сборной СССР на двух из трёх самых успешных турниров в её истории — Олимпиаде в Мельбурне и чемпионате Европы 1960 года. Яшин был и остаётся единственным вратарём, победившим в референдуме France Football. 16 раз Лев Иванович включался в списки 33 лучших игроков сезона, 13 раз — под первым номером среди вратарей. Совместный рекорд Яшина и Семичастного — пять «игроцких» побед в чемпионате страны с «Динамо» — тоже вряд ли будет когда-нибудь побит. ФИФА признала динамовца лучшим вратарём XX века, а France Football — в истории футбола. Так что в этом рейтинге борьба, видимо, развернётся за второе-третье места. С первым, кажется, всё очевидно.
Константин Бесков
Главные достижения: игрок — дважды чемпион СССР (1945, 1949), обладатель Кубка СССР (1953); тренер сборной СССР — серебряный призёр Евро-1964, бронзовый призёр Олимпиады-1980, тренер «Динамо» — дважды обладатель Кубка СССР (1966/1967, 1970), обладатель Кубка России (1994/1995), финалист Кубка обладателей кубков (1971/1972), тренер «Спартака» — дважды чемпион СССР (1979, 1987).
Про Бескова не зря говорят: глыба. Уникальной судьбы человек! Чаще всего Константина Ивановича связывают с «Динамо» и «Спартаком», но он умудрился потренировать все пять ведущих клубов Москвы, да ещё и сборную Советского Союза в придачу! А ведь он и футболистом был незаурядным: ходил в лучших бомбардирах динамовской команды (второе место в истории), дважды выигрывал с бело-голубыми чемпионат страны и раз — Кубок.
Тренеру Бескову совсем немного не хватило, чтобы взять национальное золото с родной командой. Дважды он останавливался в шаге от первого места в СССР и один раз — в России. Он же первым довёл советскую команду до финала континентального турнира — Кубка кубков в 1972 году. А кроме того, взял три национальных Кубка, причём первую и последнюю вершину разделили 28 лет! Недостающих ему медалей Константин Иванович добрал в «Спартаке», но для «Динамо» он был и остаётся культовой личностью.
Алексей Хомич
Главные достижения: дважды чемпион СССР (1945, 1949).
«Динамо» во все времена славилось своими вратарями. И началась эта история ещё до Яшина — с Хомича. Осенью 1945 года, спустя всего несколько месяцев после завершения Великой Отечественной войны, столичный клуб произвёл фурор во время турне по Великобритании. Еврокубков тогда ещё не существовало, телевизионных трансляций — тоже, поэтому силу советских футболистов англичане слабо представляли. И были сильно удивлены, обнаружив в их лице реально классную команду. Гости сыграли вничью с «Челси» (3:3) и «Рейнджерс» (2:2), разгромили «Кардифф» (10:1) и одолели «Арсенал» в Лондоне — 4:3. Помимо супербомбардира Боброва, одолженного Якушиным у ЦДКА, англичан привёл в изумление кипер Хомич. Они-то и придумали ему прозвище Тигр — за смелость и прыгучесть на ленточке.
Считается, что именно Хомич оказал самое серьёзное влияние на формирование вратарского стиля Льва Яшина. При том что росточка как для вратаря Алексей Петрович был совсем небольшого — всего 172 см. Сейчас с таким во взрослом футболе даже не пустили бы в «рамку».
Игорь Колыванов
Главные достижения: серебряный (1986) и бронзовый (1990) призёр чемпионата СССР, чемпион Европы среди молодёжных сборных (1990), лучший бомбардир чемпионата СССР (1991 — 18 голов), футболист года в СССР (1991).
Колыванов прошёл школу ФШМ, мелькнул в спартаковском дубле, но у болельщиков прочно ассоциируется с другим ромбом — динамовским. Эдуард Малофеев не побоялся внедрить 18-летнего юниора в основу бело-голубых, и тот в первом же сезоне забил четыре мяча в высшей лиге. Правда, чаще Игорь вспоминал промах — против киевских одноклубников в первом круге. Колыванов самокритично считал, что именно он в итоге стоил москвичам титула.
На клубном уровне чемпионом нападающий так и не стал — тем ценнее признание лучшим футболистом СССР в 1991 году. Больше этого звания не удостаивался никто — Союза вскоре не стало. А Колыванов и в Европе подтвердил свои бомбардирские таланты, настреляв 44 гола в Серии А. Есть некий символизм в том, что главный герой Евро-1990 среди молодёжи первым привёл российских юношей к большому международному успеху — триумфу на Евро-2006 среди 17-летних. Даже странно, что в родном клубе ему до сих пор не дали шанса.
Виктор Царёв
Главные достижения: четырёхкратный чемпион СССР (1955, 1957, 1959, 1963), чемпион Европы (1960).
В начале карьеры будущая легенда «Динамо» совмещал игру в футбол с работой на трикотажной фабрике «Красная заря». В 1951-м Царёв на два года ушёл в армию — служил по-настоящему, а не в спортроте. Несмотря на серьёзный перерыв в выступлениях, Виктор не только вернулся на прежний уровень, но и поднялся гораздо выше — до капитанского звания в команде и сборной.
Царёву принадлежит по-своему уникальное достижение — он чаще всех в истории выводил «Динамо» на поле с повязкой на бицепсе (189 раз). Впоследствии другой прославленный динамовец Константин Бесков высоко оценил вклад Виктора в успехи команды в 1950-1960-е годы: «Динамовцы давно не выигрывали золотые медали чемпионов страны во многом потому, что в команде нет больше такого капитана и лидера, каким был Царёв — защитник, умевший в пределах правил нейтрализовать любого соперника, грамотно руководивший игрой партнёров на поле». На единственном «золотом» чемпионате Европы сборной СССР Виктор тоже побывал. На поле, правда, не выходил (в 1960-м году замен в футболе ещё не практиковалось), но медаль, как и все товарищи, получил.
Михаил Якушин
Главные достижения: игрок — дважды чемпион Москвы (1934 — осень, 1935 — весна), четырежды чемпион СССР (1935, 1936 — весна, 1937, 1940), обладатель Кубка СССР (1937); тренер — шестикратный чемпион СССР (1945, 1949, 1954, 1955, 1957, 1959), обладатель Кубка СССР (1953).
Поистине легендарная личность в истории столичного клуба. Ни один другой тренер не выигрывал с «Динамо» более одного чемпионата СССР, а у Якушина таких вершин шесть! И один Кубок в придачу. Под его началом «Динамо» в 1945-м ездило в знаменитое турне по Великобритании. Якушину же футбольные историки приписывают перевод команды на революционную для середины прошлого века тактическую схему 4-2-4, которая впоследствии «озолотит» сборную Бразилии. В Союзе он первым внедрил её.
Футболистом Якушин тоже был выдающимся. Не зря его Николай Старостин ещё в 1935 году звал в «Спартак». Михаил вежливо отказался — и не ошибся. Ещё до войны успел выиграть с родным клубом два чемпионата Москвы и четыре — Союза. При том что в динамовском обществе совмещал выступления за команды мастеров по футболу, хоккею с шайбой и мячом! В параллельных дисциплинах Якушин тоже преуспел — становился чемпионом, лучшим бомбардиром и брал Кубок. Поразительно разносторонний был мастер! И безоговорочно великий наставник.
Игорь Добровольский
Главные достижения: вице-чемпион СССР (1986) и России (1994), олимпийский чемпион (1988), чемпион Европы среди молодёжных команд (1990).
Игорь родился в селе Марковка Одесской области, играть начинал в советской Молдавии, но болельщики «Динамо» буквально обожали Добрика. Помимо тонкой техники и классных стандартов, Добровольского отличал на поле мощнейший игровой интеллект. Полузащитник читал игру на несколько ходов вперёд. Неудивительно, что эстет Бышовец невероятно ценил Добровольского что в клубе, что в сборной. И тот в полной мере отплатил тренеру за доверие.
Олимпиада-1988 в Сеуле — звёздный час футболиста. В нагрузку к золотой медали динамовец привёз в Москву приз лучшего бомбардира Игр. Спустя два года Игорь выиграл молодёжный чемпионат Европы и на этой волне заключил контракт с итальянским «Дженоа». В середине 1990-х Игорь ненадолго вернулся в «Динамо» в статусе победителя Лиги чемпионов (с «Марселем») и за год в России наработал на приглашение в мадридский «Атлетико».
Олег Терёхин
Главные достижения: трёхкратный обладатель Кубка России (2000, 2001, 2004), лучший бомбардир клуба в чемпионатах России (67 голов).
Нападающий Терёхин за карьеру поиграл за десяток команд мастеров. В 1994 году Олег влип в невероятную историю: подал заявления о переходе из саратовского «Сокола» в восемь (!) клубов, за что отхватил полугодичную дисквалификацию. «Динамо» из этих восьми оказалось оптимальным вариантом для форварда.
В Петровском парке столицы Терёхин провёл самые результативные годы в высшем дивизионе. Очевидно, что титул лучшего бомбардира команды в чемпионатах России — достаточное основание для включения в рейтинг клубных легенд.
Игорь Численко
Главные достижения: дважды чемпион СССР (1959, 1963), обладатель Кубка СССР (1966/1967).
Численко воспитывался в столичных «Торпедо» и ФШМ, но всю взрослую карьеру, если не считать кусочка в Целинограде, провёл в «Динамо». За 13 лет в клубе нападающий забил 73 гола в 250 матчах и выиграл оба главных национальных трофея (чемпионат — дважды).
Символично, что именно бомбардир с прозвищем Число вписал своё имя в летопись сборной Союза — как самый результативный динамовец в её составе. На международной арене Игорь был особенно хорош — наколотил два десятка мячей за 53 матча, играл в финале Евро-1964 (наши минимально 1:2 уступили хозяевам турнира — испанцам) и в полуфинале ЧМ-1966 против сборной ФРГ. Всего за 1966 год Численко назабивал 10 мячей за страну и стал лучшим снайпером сборных в Европе. Дважды подряд номинировался на «Золотой мяч» (18-е место в 1966 году, 9-е — в 1967-м). Тогда же, в конце 1967-го, Численко провёл, пожалуй, самый памятный матч с аббревиатурой СССР на груди — за пару-тройку минут отгрузил два мяча чемпионам мира англичанам на «Уэмбли» (закончили 2:2).
Валерий Маслов
Главные достижения: чемпион СССР (1963), двукратный обладатель Кубка СССР (1967, 1970).
В истории советского спорта только Маслов капитанил в сборных страны по футболу и хоккею с мячом. В последнем Валерий сделал блестящую карьеру, собрав в общей сложности 16 (!) медалей первенства страны (10 золотых) и три Кубка европейских чемпионов.
Футбольные достижения Валерия ощутимо скромнее, но тоже весомы: чемпион Союза, дважды вице-чемпион и обладатель Кубка. Входит в пятёрку рекордсменов клуба по количеству официальных матчей, уступая Новикову, Маховикову и Яшину.
Сергей Соловьёв
Главные достижения: трёхкратный чемпион СССР (1940, 1945, 1949), лучший бомбардир клуба в истории (152 гола).
Свои первые голы в высшей советской лиге уроженец Вологодской губернии забил в ленинградском «Динамо», но по-настоящему прославился в «Динамо» московском. О манере игры форварда Соловьёва многое скажет народное прозвище — Таран. Даже по тем временам забивал он чрезвычайно много. Сразу три юбилейных гола команды — 300-й, 400-й и 500-й в высшей лиге — оформил Соловьёв. В 1948 году Сергей исхитрился оформить хет-трик в дерби с «Торпедо» за три минуты (с 83-й по 85-ю)! Матч закончился со счётом 7:0 в пользу динамовцев.
Голы Соловьёва помогли «Динамо» выиграть три чемпионата СССР (один довоенный и два послевоенных), четыре комплекта серебряных медалей и один — бронзовых. В бомбардирском «Клубе Григория Федотова» Соловьёв занимает 10-е место со 165 забитыми мячами (с учётом «ленинградских»). А ещё он становился чемпионом СССР в хоккее с мячом и с шайбой.
Михаил Семичастный
Главные достижения: пятикратный чемпион СССР (1936 — весна, 1937, 1940, 1945, 1949), обладатель Кубка СССР (1937), дважды чемпион Москвы (1935 — осень,1942 — весна), лучший бомбардир чемпионата СССР (1936 — весна).
Семичастный был уникальным спортсменом — выигрывал чемпионаты страны по баскетболу, гандболу и футболу! Лучше всего у него получалось управляться с мячом ногами. Легендарный Николай Старостин не жалел эпитетов в адрес форварда чужой (!) команды: «В 20 лет он бежал как олень, бил как снайпер и жонглировал головой как первоклассный цирковой артист».
В 25 Михаил сменил ЦДКА на «Динамо» и, как оказалось, поступил в высшей степени дальновидно. Проинтуичил. Пять золотых медалей (столько же в клубе собрал только Яшин) и титул лучшего бомбардира первого чемпионата Союза — самые убедительные тому доказательства. Свою удивительную разносторонность Семичастный проявил ещё и под конец карьеры, когда безболезненно переквалифицировался из нападающего в защитника.
Андрей Кобелев
Главные достижения: игрок — серебряный призёр чемпионата СССР (1986), двукратный обладатель Кубка России (1995, 1999), рекордсмен клуба по количеству матчей в еврокубках (29), победитель молодёжного чемпионата Европы (1990) и юношеского (U16) чемпионата Европы (1985); тренер — бронзовый призёр чемпионата России (2008).
В динамовской среде сложилось неоднозначное отношение к Кобелеву — в значительной степени из-за провала в 2016-м. Но более преданного бело-голубым цветам человека сложно найти. Андрей шесть раз (!) приходил в команду: трижды игроком и потом столько же раз — тренером. В его руководящей практике за почти 20 лет было всего одно другое место работы — самарские «Крылья Советов». Где бы Кобелев ни играл и ни тренировал, он неизменно возвращался домой. Только после 2016-го разлука затянулась.
Бронзовая медаль тренера Кобелева 2008 года только на первый взгляд может показаться незначительным достижением. Других у «Динамо» с 1998 по 2021 год включительно не было! Между прочим, именно Кобелев заработал пенальти, с которого Карпин в 1992-м забил исторический, первый гол в новейшей истории сборной России. Хотя те полчаса против Мексики остались для Андрея первыми и последними в национальной команде: тяжёлая травма выбила его из обоймы, и больше он в неё не вернулся.
Александр Севидов
Главные достижения: тренер — дважды чемпион СССР (1971 — «Динамо» Киев, 1976, весна — «Динамо» Москва), двукратный обладатель Кубка СССР (1977, 1984), дважды полуфиналист Кубка обладателей кубков (1978, 1985).
Севидов собрал в наставнической карьере шикарное комбо из трёх «Динамо» — Киева, Москвы и Минска. И с каждым что-нибудь да выигрывал. В начале 1970-х Александр Александрович три сезона подряд поднимал украинский клуб на союзный пьедестал (одно первое место, два вторых), а в 1976-м взял золото с москвичами.
С последним ситуация вышла нетривиальная. После первого полугодия планировался переход советского футбола на европейскую систему «осень-весна». Но полномасштабная реформа отменилась, и было решено уместить в один календарный год сразу два однокруговых чемпионата. Первый выиграло московское «Динамо». Это золото и поныне остаётся последним для клуба. А Севидов после этого взял ещё два Кубка СССР с бело-голубыми и дважды с интервалом в семь лет доводил команду до полуфинала Кубка кубков УЕФА. Великий, как ни крути.
Игорь Симутенков
Главные достижения: обладатель Кубка России (1994/1995), серебряный призёр чемпионата России (1994), дважды бронзовый призёр чемпионата России (1992, 1993), футболист года в России (1994), лучший бомбардир чемпионата России (1994 года — 21 гол).
Москвич Симутенков ненадолго, всего на четыре года, задержался в динамовском клубе. Но и этого времени ему хватило, чтобы оставить отчётливый след в его истории. В это трудно поверить, но Игорь был и остаётся единственным динамовцем, удостоенным звания футболиста года в России. Причём сразу по двум версиям — газет «Футбол» и «Спорт-экспресс». 1994-й нападающему действительно удался — он ещё и приз лучшего бомбардира сезона забрал. Даже странно, что штаб сборной прокатил Симу мимо ЧМ-1994 — человек был реально в классной форме.
Америку всё-таки Игорь для себя открыл — в начале нового века стал первым российским футболистом в местной МЛС.
Валерий Газзаев
Главные достижения: игрок — обладатель Кубка СССР (1984), лучший бомбардир Кубка обладателей кубков (1984/1985 — 5 голов), бронзовый призёр Олимпиады-1980, двукратный чемпион Европы среди молодёжных команд: (1976 — U23, 1980 — U21).
Тренерские свершения Газзаева в «Динамо» (бронза 1992 года) меркнут на фоне армейского и даже владикавказского периодов. Но как футболист он оставил большой след в истории клуба. Один молодёжный чемпионат Европы Газзаев выиграл в качестве игрока «Локомотива», другой — динамовцем. Он и поныне входит в тройку лучших бомбардиров команды, уступая лишь Сергею Соловьёву и Константину Бескову. Из более локальных достижений нужно выделить титул топ-снайпера европейского Кубка кубков в 1985 году.
В «Динамо» же Газзаев начал тренерскую карьеру на юношеском уровне и после дважды принимал главную команду клуба. 140 матчей за два захода — приличный стаж.
Антон Шунин
Главные достижения: дважды бронзовый призёр чемпионата России (2008, 2021/2022).
29 лет из своих 36 Шунин — в «Динамо». Таких образцов преданности одному клубу в современном российском футболе единицы. Вот только с трофеями у Антона пока не очень складывается: ничего серьёзнее российской бронзы и золота ФНЛ он до сих пор не брал. Дважды с интервалом в 10 лет заходил в финал Кубка страны, и оба раза — неудачно.
Но именно он, Шунин, имеет реальный шанс побить грандиозный клубный рекорд — по количеству официальных матчей за бело-голубых. Сейчас в этом топе вратарь пятый — до пика имени Александра Новикова (395 игр) осталось 54 выхода на поле.
Александр Новиков
Главные достижения: чемпион СССР (1976 — весна), двукратный обладатель Кубка СССР (1977, 1984), рекордсмен «Динамо» по количеству официальных матчей (395).
Кто из болельщиков «Динамо» не слышал о легендарном защитнике по прозвищу Автоген? В интервью «СЭ» Александр Васильевич вспоминал историю происхождения своей клички: «Это покойный Вячеслав Соловьёв придумал в своё время. Был такой руководитель в спорткомитете, которого потом перевели в «Динамо» главным тренером. Он почему-то нашу с Сергеем Никулиным жёсткость воспринимал так, будто мы костоломы. Меня стал называть Автоген, партнёра — Коса». При этом сам Новиков утверждал, что никого из соперников за карьеру не покалечил.
Характеристика Александра из энциклопедии «Российский футбол за 100 лет» кажется более объективной, чем эмоциональная оценка тренера Соловьёва: «Был стержневым игроком обороны команды, смело и жёстко действовал в единоборствах, умело боролся за верховые мячи, надёжно и грамотно страховал партнёров по обороне. Играл всегда с полной самоотдачей, личным примером вдохновлял партнёров». «Жесткачей» в советском футболе было много, но мало кто добился карьерных высот Новикова. Человек провёл больше матчей за клуб, чем великий Яшин! И это факт, а не оценочное суждение.
- 18 апреля 2023
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