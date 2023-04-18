Кто, кроме Яшина? 18 легенд московского «Динамо»

Лев Яшин

Главные достижения: пятикратный чемпион СССР (1954, 1955, 1957, 1959, 1963), трёхкратный обладатель Кубка СССР (1953, 1966/1967, 1970), олимпийский чемпион (1956), чемпион Европы (1960), обладатель «Золотого мяча» (1963).

Это может прозвучать как несмешной анекдот, но единственный русский обладатель «Золотого мяча» ни разу не признавался игроком года на родине! В год международного триумфа Льва Яшина такой награды попросту ещё не придумали в отечественном футболе, а в последующие годы респонденты еженедельника «Футбол» по разу отводили знаменитому вратарю второе и третье места. Впрочем, величия Яшина этот казус никоим образом не отменяет.

Именно он охранял ворота сборной СССР на двух из трёх самых успешных турниров в её истории — Олимпиаде в Мельбурне и чемпионате Европы 1960 года. Яшин был и остаётся единственным вратарём, победившим в референдуме France Football. 16 раз Лев Иванович включался в списки 33 лучших игроков сезона, 13 раз — под первым номером среди вратарей. Совместный рекорд Яшина и Семичастного — пять «игроцких» побед в чемпионате страны с «Динамо» — тоже вряд ли будет когда-нибудь побит. ФИФА признала динамовца лучшим вратарём XX века, а France Football — в истории футбола. Так что в этом рейтинге борьба, видимо, развернётся за второе-третье места. С первым, кажется, всё очевидно.