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Колосков объяснил, почему поддерживает решение РФС отказаться от участия в Кубке Азии

Колосков объяснил, почему поддерживает решение РФС отказаться от участия в Кубке Азии
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Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков объяснил, почему поддерживает решение РФС отказаться от участия в Кубке Азии.

«Решение РФС отказаться от участия в чемпионате Центрально-Азиатской ассоциации — абсолютно правильное, принятое в интересах футболистов. Здесь очень простое объяснение: обычно всякого рода товарищеские турниры носят характер подготовки к международным соревнованиям — будь то чемпионат мира, чемпионат Европы или отборочные игры. Но Россия сейчас ни к чему не готовится — в ближайшее время не будет никаких официальных международных соревнований. Непонятно, зачем собирать футболистов после такого напряжённого сезона в РПЛ. РФС правильно сделал, что поберёг игроков и их здоровье, а также избежал финансовых потерь», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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