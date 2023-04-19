Кроос: я мог бы подписать контракт с другим клубом, но даже не думал о подобной глупости

Полузащитник «Реала» Тони Кроос заявил, что не намерен покидать мадридский клуб.

«Всё идёт по плану, но я также уважаю то, чего хочет клуб: как и когда вести переговоры. У меня хорошие отношения с клубом на протяжении многих лет. И этот вопрос уже обсуждался некоторое время. С обеих сторон было абсолютное доверие.

Клуб с самого начала знал, что я не собираюсь делать глупостей. Теоретически я мог бы подписать контракт с другим клубом с 1 января, но даже не думал о подобной глупости. Мы доверяем друг другу. Скорее всего, так будет продолжаться и дальше», — приводит слова Крооса AS.

Действующий контракт Крооса истекает этим летом. Ожидается, что 33-летний немецкий футболист подпишет новое соглашение, срок которого будет рассчитан до конца сезона-2023/2024.

Кроос выступает за «Реал» с 2014 года, на его счету более 400 матчей за клуб.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.