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Федотов: не боится ли ЦСКА встречи с «Акроном в Кубке? Волков бояться — в лес не ходить

Федотов: не боится ли ЦСКА встречи с «Акроном в Кубке? Волков бояться — в лес не ходить
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов поделился мнением относительно выхода «Акрона» в финал Пути регионов Кубка России.

«Не боюсь ли встречи с «Акроном»? Волков бояться – в лес не ходить. Они цельная команда, показывают своё мастерство. За это мы и ценим Кубок, что команды, разные по статусу и рангу, имеют равные шансы на успех. У тренера «Спартака» сейчас медовый месяц? Думаю, он уже был давно (смеётся)», – передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, сегодня, 19 апреля, в полуфинальном матче Фонбет Кубка России (Путь регионов) тольяттинский «Акрон» переиграл московский «Спартак» со счётом 2:1. В финале Пути регионов «Акрон» сыграет с «Краснодаром». ЦСКА в первом финальном матче Пути РПЛ сыграл вничью с «Уралом».

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