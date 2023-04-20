Быстров: Клотет 3 раза в Хабаровск слетает и сойдёт с ума! Он ещё не понимает, куда попал

Экс-полузащитник сборной России и «Зенита» Владимир Быстров поделился мнением о шансах «Химок» обыграть «Торпедо» во встрече 24-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Есть ли шанс у «Химок» хотя бы на одну строчку подняться, залезть в стыки, а не напрямую вылететь? Конечно, есть. Сколько туров осталось? Семь? Выигрывай всё и заработаешь 21 очко. Почему нет?

«Химки» сейчас сыграли с Талалаевым первый матч, «Торпедо» — третий матч с Клотетом. Видишь, и там и там пошла на пользу смена тренеров. Лучше, чтобы «Химки» обыграли «Торпедо». Испанец пусть поработает в Первой лиге, полетает.

Талалаев же подписал контракт на пять лет. Сколько из них он отработает? Смешно! Тяжело пять лет проработать. Это нужно приходить в клуб, который реально знает, что ему надо. Я не уверен, что «Химки» знают, что им надо. Их то в жар, то в холод бросает. Они набрали десять новых человек — если вылетят, куда они их девать будут? Испанец три раза в Хабаровск слетает и скажет: «Вы чего? Я три кругосветных путешествия совершил. Какой футбол? Хватит». Он сойдёт с ума! Наверное, он ещё не понимает немножко, куда попал. Его там прибьют где-нибудь 30 свистками в одну сторону — уверен, он даже в пятой лиге Испании такого не видел. А у нас это может быть. Легко!» — цитирует Быстрова «Спорт-экспресс».