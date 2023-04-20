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Аллегри: у «Ювентуса» всегда было 59 очков

Аллегри: у «Ювентуса» всегда было 59 очков
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри отреагировал на новость о временной отмене решения о снятии 15 очков с туринского клуба в чемпионате Италии.

«Насколько нам известно, у нас всегда было 59 очков. Сейчас мы просто видим в таблице то, что заработали на поле. Это был необычный день, теперь мы должны сосредоточиться на игре со «Спортингом», — приводит слова Аллегри Sky Sport Italia.

Дело о финансовых махинациях в отношении «Ювентуса», за которые клуб был оштрафован на 15 очков, сегодня было передано в Федеральный апелляционный суд для повторного рассмотрения.

Таким образом, в таблице Серии A «Ювентус» теперь занимает третье место с 59 очками. Отставание от лидирующего «Наполи» – 16 очков.

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