Решение о снятии 15 очков с «Ювентуса» временно отменено

Спортивное управление Италии отменило 15-очковый штраф для «Ювентуса» и назначило новое судебное разбирательство.
Высший спортивный орган Италии в четверг, 20 апреля, обязал футбольный суд пересмотреть своё предыдущее решение, которым «Ювентус» был лишён 15 очков в текущем сезоне Серии A.
С учётом того, что в чемпионате Италии — 2022/2023 осталось сыграть восемь матчей, подобное решение поднимает «Ювентус» с седьмого места на третье в турнирной таблице — с 59 очками в активе клуб на 16 очков отстаёт от лидера — «Наполи».
Однако решение Спортивного управления Италии носит временный характер и будет действовать до тех пор, пока продолжается новое судебное разбирательство.
Напомним, суд Федерации футбола Италии в январе лишил «Ювентус» 15 очков в чемпионате Италии из-за финансовых махинаций. После этого команда опустилась на десятое место в таблице и рисковала пропустить следующий сезон Лиги чемпионов.
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