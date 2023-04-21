Аллегри прокомментировал выход «Ювентуса» в полуфинал Лиги Европы

Главный тренер итальянского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал выход команды в полуфинал Лиги Европы. В 1/4 финала по сумме двух матчей (2:1) «Ювентус» прошёл португальский «Спортинг». Ответный матч 20 апреля завершился вничью — 1:1.

«Это был хороший день, когда мы подошли к полуфиналу. Нам пришлось пострадать, мы выглядели хорошо в начале второго тайма, но должны лучше использовать свои шансы. Мы знали, что это будет сложно, но мы добились хорошего результата.

Мне нравится играть с тремя полузащитниками, в том числе из-за характеристик тех игроков, которые есть в моём распоряжении. В матче со «Спортингом» нам нужно было открывать игру, но мы торопились в штрафной, нам требовалось больше терпения. Мы мало били из-за пределов штрафной площади, и нам нужно прибавлять в этом», — приводит слова Аллегри официальный сайт УЕФА.

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