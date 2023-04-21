Анчелотти объяснил решение заменить Бензема в матче с «Челси»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заменил форварда Карима Бензема на 71-й минуте ответного четвертьфинального матча Лиги чемпионов с «Челси» (2:0). Французский нападающий, у которого 35 игр и 26 голов во всех турнирах в этом сезоне, не скрывал раздражения, и наставнику «сливочных» пришлось объяснить журналистам своё решение.
«Карим в порядке. Он получил болезненный удар, и я заменил его, потому что решил, что игра сделана. Я хотел предоставить ему немного больше отдыха, как Кроосу или Модричу. Его реакция? Важно объяснить этот момент. Я сказал ему, что, если бы мог заменить его на несколько минут раньше, я бы сделал это. Для него не имело смысла продолжать эту игру, и судьба матча была решена. Он принял это в пятницу», – приводит Marca слова Анчелотти на пресс-конференции перед матчем 30-тура чемпионата Испании с «Сельтой».
- 21 апреля 2023
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