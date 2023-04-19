Анчелотти прокомментировал победу над «Челси»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу своих подопечных в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Челси» (2:0).

«Мы знали, что в таком матче будет нужно терпеть. Соперник перепробовал всё, он создавал нам проблемы, особенно на левом фланге, но после этого мы внесли коррективы. В этом матче было всё, так что нормально, что нам пришлось потерпеть. В защите мы показали очень приличный уровень, так что заслужили проход дальше.

Куртуа совершил важный сейв, без которого «Челси» вёл бы в счёте. Во втором тайме мы лучше контролировали игру, у нас было больше пространства в контратаках, так что мы смогли забить два мяча. Мы думаем о себе, но я рад за «Милан», он давно не играл в полуфинале. И мне жалко «Наполи», мне этот клуб тоже дорог», — приводит слова Анчелотти Marca.