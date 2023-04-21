Общий долг клубов Лиги 1 приближается к € 1 млрд, главный должник — «ПСЖ»

Национальное управление по контролю за финансовой деятельностью футбольных клубов Франции (DNCG) опубликовало новый отчёт в пятницу, сообщив о состоянии счетов профессиональных клубов страны по итогам предыдущего сезона-2021/2022. Чистый убыток клубов Лиги 1 и Лиги 2 составил € 601 млн против € 645 млн в предыдущем сезоне. Общий долг вырос с € 522 млн в сезоне-2018/2019 до € 981 млн в сезоне-2021/2022.

«Что интересно, половина клубов Лиги 1 не сообщает об убытках. Эти клубы контролируют базу затрат, увеличивают доходы и уменьшают зависимость от продажи игроков. Они демонстрируют, что могут сбалансировать финансовую деятельность таким образом, чтобы инвестиции коррелировали со спортивными результатами. Давайте проясним: без совместных усилий акционеров, органов государственной власти и руководства профессиональной футбольной лиги наш футбол обанкротится. Миллиард евро – это абсолютный потолок долга. Сегодня началась динамика восстановления, которая требует увеличения стабильной доходной базы», – цитирует Жан-Марка Микелера, президента DNCG, издание RMC.

Отмечается, что «ПСЖ» выплачивает в совокупности рекордную зарплату € 729 млн. Чистый дефицит бюджета парижан составляет € 368 млн, тогда как активы, по оценкам компании, превышают € 1 млрд (€ 1,02 млрд). Для сравнения, «Марсель» зафиксировал дефицит в размере € 31 млн. Также в минусе «Бордо» (€ 53 млн), Лорьян (€2,8 млн), «Метц» (€ 12 млн), «Монако» (€ 187 млн), «Ницца» (€ 59 млн), «Ренн» (€ 12 млн), «Сент-Этьен» (€ 6,8 млн) и «Труа» (€ 31 млн).