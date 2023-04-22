Арсен Венгер оценил шансы «Арсенала» выиграть чемпионство АПЛ

Экс-главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер высказался о шансах лондонского клуба на чемпионство в АПЛ.
«Судьба «Арсенала» по-прежнему в их руках. Если они выиграют очный матч против «Сити», они выиграют чемпионат. Как сказал Гвардиола, «Сити» устал. Я чувствовал, что они были по-настоящему уставшими в заключительные 10-15 минут против «Баварии». Возможно, «Арсенал» сможет этим воспользоваться, потому что «Арсенал» уже не сражается ни за что другое, только за чемпионат. Они могут иметь преимущество в физическом плане и удивить «Сити». Конечно, я надеюсь на это, но давайте посмотрим. Я по-прежнему думаю, что они завоюют титул», — приводит слова Венгера beIN Sports.
«Арсенал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, набрав 74 очка за 31 тур. «Манчестер Сити» занимает второе место с 70 очками, имея в запасе один матч.
Букайо Сака пообщался с семьёй Кардашьян после игры «Арсенала»:
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