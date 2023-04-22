Goal: «Арсенал» включился в борьбу за Маунта

«Арсенал» следит за ситуацией вокруг полузащитника «Челси» Мэйсона Маунта. Об этом сообщил Goal.

От действующего контракта Маунта с «Челси» остался только один год, а договориться о новой сделке сторонам не удаётся.

Летом 24-летний полузащитник может покинуть родной клуб, в его услугах заинтересованы сразу несколько английских команд, включая «Ливерпуль», «Ньюкасл», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

При этом свой интерес к Мэйсону Маунту успел обозначить и «Арсенал». Как сообщает Goal, «канониры», стремящиеся усилить команду под Лигу чемпионов этим летом, уже успели провести переговоры насчёт перехода 24-летнего англичанина.

В этом сезоне Маунт провёл 24 матча в рамках английской Премьер-лиги, забил три гола и сделал две результативные передачи.