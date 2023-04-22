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Булыкин — о Фернандесе: вряд ли ЦСКА нужно его возвращать, думаю, он завершит карьеру

Булыкин — о Фернандесе: вряд ли ЦСКА нужно его возвращать, думаю, он завершит карьеру
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Бывший российский футболист Дмитрий Булыкин выразил мнение, что бывший защитник ЦСКА Марио Фернандес, расторгший контракт с бразильским «Интернасьоналом», может завершить карьеру.

«Думаю, вряд ли нужно ЦСКА его возвращать. А почему он разорвал контракт, лучше у него, конечно, спросить. Думаю, с футболом он хочет закончить и ЦСКА точно нужно смотреть на молодых футболистов. Это будет намного правильнее», — приводит слова Булыкина «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, ранее Марио Фернандес расторг контракт с «Интернасьоналом» по личным причинам. В текущем сезоне на счету Фернандеса пять матчей в составе бразильского клуба, в которых он не отметился результативными действиями.

При этом у Фернандеса есть действующий контракт с ЦСКА, который он приостановил после окончания сезона-2021/2022. Соглашение с армейцами рассчитано до лета 2024 года.

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