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Дмитрий Булыкин: если ЦСКА вернёт Марио Фернандеса, тогда и Карвальо можно подписать

Дмитрий Булыкин: если ЦСКА вернёт Марио Фернандеса, тогда и Карвальо можно подписать
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Известный российский экс-футболист Дмитрий Булыкин прокомментировал информацию о том, что защитник Марио Фернандес расторг контракт с бразильским «Интернасьоналом». На фоне ухода игрока из бразильского клуба появились слухи о возможном возвращении Фернандеса в Российскую Премьер-Лигу. Ранее он выступал за московский ЦСКА.

«В возвращении Марио Фернандеса в ЦСКА нет смысла: армейцам необходимо обращать внимание на молодых футболистов. Если возвращать Фернандеса, тогда и Карвальо можно подписать. Это шутка, конечно. Но я думаю, в игровом плане Марио многое потерял за то время, пока не находился в ЦСКА. Поэтому особого смысла в его возвращении я не вижу», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.

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