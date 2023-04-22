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Миранчук не попал в стартовый состав «Торино» на матч с «Лацио»

Сегодня, 22 апреля, состоится матч 31-го тура итальянской Серии А, в котором «Лацио» примет «Торино». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. Стали известны стартовые составы команд.

«Лацио»: Проведель, Хюсай, Романьоли, Патрик, Марушич, Луис Альберто, Весино, Сергей Милинкович-Савич, Цаканьи, Родригес, Андерсон.

«Торино»: Ваня Милинкович-Савич, Буонджорно, Схюрс, Джиджи, Родригес, Илич, Линетты, Синго, Радоньич, Влашич, Санабрия.

Алексей Миранчук, отметившийся неделю назад голевой передачей в матче с «Салернитаной» (1:1) начнёт матч на скамейке запасных.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии «Лацио» располагается на второй строчке турнирной таблицы, набрав 61 очко в 30 играх. «Торино» находится на 11-м месте, у команды 39 очков. Лидирует «Наполи» с 75 баллами.